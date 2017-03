Calw Niedrigere Regale und Leitsystem

Es hat sich einiges verändert, vieles fällt aber erst bei näherem Hinsehen auf. Die Regale sind deutlich niedriger, man kann sich an einem Leitsystem orientieren, an Symbolen und Farben. Es gibt eine to-go-Abteilung, die Platzierung der Produkte reiht sich nun von regionalen Produkten über Marken bis zu günstigen Angeboten. Mit diesen Veränderungen soll nun auch ein weiterer Wandel einhergehen: "Wir möchten den Kontakt zur Stadt ausbauen, pflegen und uns nach außen mehr öffnen." Damit stießen die beiden Kaufland-Vertreter bei OB Eggert und Tilla Steinbach auf offene Ohren.

Kaufland in Calw ist gemeinsam mit den Filialen in Leonberg und Schmelz quasi das Versuchskaninchen in Sachen Umbau. Hier wurde das "Facelift" erprobt. Weitere 400 Häuser des Unternehmens sollen noch in diesem Jahr folgen.