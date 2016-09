Calw Nicht nur von der Kanzel herab aktiv

Frisch vom Vikariat

Drei Jahre ist es jetzt her, dass Bortlik als Pfarrer zur Dienstaushilfe beim Dekan erstmals in dieser Kirche gepredigt hat. Damals war er "frisch" vom Vikariat gekommen. Seine Aufgaben in der Stadtkirche und im Kirchenbezirk Calw waren vielfältig.

Die "Stadtkirchler" kennen ihn von der Kanzel. Als Seelsorger wirkte er im Seelsorgebezirk des Dekans. Als Religionslehrer unterrichtete er unter anderem im Hermann Hesse-Gymnasium. Es war seine besondere Leidenschaft, zusammen mit kritischen jungen Erwachsenen sowie Jugendlichen zu theologisieren und ihnen Mut sowie Lust zu machen, über Gott und die Welt nachzudenken.