Calw/Nagold Was wird aus den Vögele-Filialen?

Das würde auch das Aus für die Geschäfte im Kreis Calw bedeuten. Die Filialleitung in Calw verwies auf die Vögele Deutschland GmbH in Sigmaringen. Dort war am Montagabend für eine Stellungnahme niemand mehr zu erreichen.

Die Charles Vögele AG befindet sich seit Jahren in der Krise. Der Verlust belief sich laut Basler Zeitung 2015 auf rund 62 Millionen Schweizer Franken. Vom Umsatz in Höhe von 803 Millionen Franken war rund ein Drittel auf das Deutschland-Geschäft entfallen.