Calw Nagold gefroren, aber nicht tragfähig

Das war 1890 anders. Das Eisfest war mit Unterstützung der Stadtkapelle organisiert worden. Lampions und bengalische Feuer erleuchteten die Eisfläche. Sehr viele Schlittschuhläufer "huldigten dem für die Gesundheit so nützlichen Vergnügen", wie in dem alten Zeitungsbericht nachzulesen ist. Den Schulen des Real-Lyzeums wurde übrigens Eisvakanz gewährt.

Offener Cabrio

Auch in den Jahren danach war die Nagold in Calw immer wieder mal Eisbahn. Im Winter 1954 sind Schüler der Spöhrerschule mit einem offenen Cabrio auf dem Fluss gefahren. In den 1950er-Jahren wurde Eishockey auf der Nagold gespielt. Im Winter 1984 konnte das Wehr in der Bahnhofstraße wegen des gefrorenen Wassers nicht mehr bewegt werden. Zuletzt war die Nagold in Calw vor fünf Jahren großflächig gefroren.