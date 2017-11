Calw Nachgehakt: Was hilft bei Erkältungen?

Im Übrigen gelte auch: lieber einen Tag länger zu Hause bleiben und sich schonen, als sich mit Arzneimitteln vollzustopfen, nur, um Arbeiten gehen zu können, so Köllhofer. Diese immer auch Temperatur senkenden Mittel seien höchstens wegen der möglichen Kopf- und Gliederschmerzen angezeigt, nicht zur Beschleunigung der Heilung. "Das können sie nicht – im Gegenteil", meint der Mediziner.

Köllhofer habe die Erfahrung gemacht, dass Patienten mit Fieber die grippalen Infekte schneller auskurieren können. Wenn man sich die Ruhe und die Zeit gönne, die der Körper dann benötigte.

Studie der Universität in Nebraska: Hühnerbrühe hemmt Entzündungen

Zu einem Hausmittel ließ sich Köllhofer dann doch noch einen Satz entlocken, den er aus dem Deutschen Ärzteblatt zitierte: "Es gibt zu vielen Mitteln gute Studien, die zeigen, dass sie nicht helfen, nicht so bei der Hühnerbrühe."

Mittlerweile ist man hier sogar noch einen Schritt weiter. So konnten Forscher der Universität in Nebraska wissenschaftlich belegen, dass die gute alte Hühnersuppe als Mittel bei Erkältungen taugt. Der Grund: Im Körper werden ganz bestimmte weiße Blutkörperchen – die so genannten Neutrophilen – die für Entzündungsprozesse mitverantwortlich sind, in ihrer Bewegung blockiert. Diese Neutrophilen werden bei Virusinfektionen – also auch beim grippalen Infekt – in großen Mengen freigesetzt. Sie lösen Entzündungen und Schwellungen der Schleimhäute in den oberen Atemwegen aus.