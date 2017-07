Calw Mit dem Tablet auf Rallye durch die Stadtbibliothek

Calw. Die Stimmung beim Abschlusstreffen zum Projekt "Actionbound" in der Stadtbibliothek Calw war ausgesprochen gut: Die Teilnehmer und ihre Familien waren zum Ausprobieren eingeladen worden. In drei Monate hatten elf Jugendliche mit Tablets Inhalte für eine digitale Tour durch die Stadtbibliothek zusammengetragen. So sollen in zeitgemäßer Form Angebote und Abläufe vermittelt und spielerisch erlebbar werden.