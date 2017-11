Calw Maurice Steger spielt "unerhörte" Musik

Der Musiker kommt zu einem Konzert am Freitag, 17. November, ab 19 Uhr, zusammen mit dem aus Calw stammenden Cembalisten Sebastian Wienand. Der Titel des Konzerts in der Stadtkirche lautet: "Souveniers – Barockmusikkonzert".

2017 hat die Musikschule Calw erstmalig ein Instrument als "Instrument des Jahres" auserkoren. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit sowohl der Öffentlichkeit als auch der Schüler darauf zu lenken.

In diesem Jahr ist die Blockflöte Instrument des Jahres bestimmt. Zahlreiche Veranstaltungen haben das Thema Blockflöte durch das Jahr immer wieder in den öffentlichen Fokus gerückt. So konnte das Ensemble "Pipelife" professionell in das Jahr einstimmen.