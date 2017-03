Calw Kreishandwerker suchen die goldenen Meister

Kreis Calw. Diese Ehrungsfeier wird am 29. September im Kurhaus in Bad Liebenzell in einem festlichen Rahmen stattfinden. Geehrt werden all jene Meister, die vor 50 oder 60 Jahre ihre Meisterprüfung abgelegt haben, mit dem goldenen beziehungsweise diamantenen Meisterbrief. Dabei ist es unerheblich, ob die betreffenden Personen selbstständig tätig oder angestellt waren. Des Weiteren ist auch nicht der Prüfungsort entscheidend, sondern der Wohnsitz im Landkreis Calw. Die Kreishandwerkerschaft Calw ist auf Mithilfe und Meldung seitens der Handwerksinnungen und der Handwerksbetriebe oder der angesprochenen Meisterinnen und Meister angewiesen. Entsprechende Meldungen nimmt die Kreishandwerkerschaft Calw, Lederstraße 43, 75365 Calw, unter Telefon 07051-2162 oder über Email: info@handwerk-calw.de entgegen. Eine Kopie des Meisterprüfungszeugnisses ist zwingend erforderlich. Anmeldefrist ist der 31. Mai.