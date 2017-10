Calw Kreis und Stadt müssen sich finden

Gestaltungshoheit nicht abgeben

CDU-Fraktionssprecher Sebastian Nothacker sieht in dem Areal ein zentrales Gelände. Deshalb sollte die Stadt die Gestaltungshoheit nicht aus der Hand geben. Darin war er sich mit Ralf Recklies (SPD) einig, der sich zudem für eine Beteiligung der Bürger aussprach. Dies hatte zuvor schon Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) angeregt. Die Einbindung der Bürger sei bei einem so großen Projekt notwendig. Seitens der Stadtverwaltung mahnte sie bei diesem Vorhaben mehr Transparenz an. Werner Greule (Freie Wähler) ist froh, dass der Prozess angestoßen ist. Für ihn steht fest: Ohne den Gemeinderat ist das Vorhaben nicht zu verwirklichen. Dazu gehöre die Bürgerbeteiligung.