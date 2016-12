Calw Kleine Bühne legt Programm vor

Es folgt am Samstag, 18. März, "Mistcapala". Das Herrenquartett bietet Musikkabarett mit originellen Texten, schrägen Instrumentenzusammenstellungen samt virtuosem Spiel.

Lokalmatador Thomas Schreckenberger aus Gechingen kommt am Samstag, 20. Mai. Der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger präsentiert sein Programm "Ene, mene muh – Wem traust du?".

Die Türkei ist Schwerpunktthema bei der Volkshochschule (VHS) Calw im nächsten Semester. Da lag es nahe, zumal Plüer Leiter der VHS ist, mit der Kleinen Bühne beim Auftritt des deutsch-türkischen Comedians Fatih Cevikkollu zu kooperieren. Er präsentiert sein fünftes Soloprogramm "Emfatih".

Fuchs und Plüer blicken durchaus zufrieden auf die bisherige Entwicklung. Die Kleine Bühne Calw hat sich inzwischen ein Stammpublikum erspielt. Auch finanziell kommt man über die Runden. Gleichwohl ist man auf die bisherigen Sponsoren angewiesen – und würde sich natürlich über weitere freuen. Und auch mehr Mitglieder sind willkommen. Um vielleicht einen Schritt nach vorn zu machen. "Wir wollen durchaus etwas wagen", sagt Plüer. Man wolle dabei aber behutsam vorgehen.

Neu ist ein Gutschein, den man für beliebig viele Veranstaltungen erwerben kann. Der Bon ist in der "Glasschmiede" am Marktplatz in Calw erhältlich. Natürlich denken Fuchs und Plüer in diesem Zusammenhang auch an das bevorstehende Weihnachtsfest. Für alle Veranstaltungen kosten die Karten 16, ermäßigt 13 Euro.

Weitere Informationen: http://www.kleine-buehne-calw.de, http://www.facebook.com/kleinebuehnecalw; alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr in der Musikschule.