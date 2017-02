Calw Jungköche machen die Heimat zum Gaumengenuss

Zwei zum Landesentscheid

Marco Brenneisen vom Hotel Talblick in Wildberg überzeugte sowohl in der Theorie als auch in der Praxis die Fachjuroren am meisten. Er gewann den regionalen Vorentscheid und bleibt im Rennen um den Rudolf-Achenbach-Pokal, um den es beim Bundeswettbewerb geht. Allerdings muss er noch die Hürde Landesentscheid meistern, bei dem auch Florian Gerner vom Hotel Ochsen in Höfen als Zweitplatzierter des Regionalwettbewerbs antreten darf.

Vor der Siegerehrung durften die Gäste probieren, was die Jungköche aus Gänseleber, Rehkeule und Birne-Schokolade-Desserts gezaubert hatten. Der Sieger servierte beispielsweise als Vorspeise ein Duett aus Apfel und Sellerie mit gebratener Geflügelleber, dem eine Trilogie aus der Rehkeule mit Preiselbeersoße, Petersilienwurzel, Rosenkohl und Semmelschinkenschnitte im Hauptgang folgte. Ein Donut mit Birnen und Schokolade krönte als Dessert das Drei-Gang-Menü.