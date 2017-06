Calw Jede Menge Lob für Interimstrainer Denis Malandra

Weber berichtete von einem intensiven Jahr. Der gesundheitlich bedingte Ausstieg von Trainer Thomas Weisgerber mitten in der Saisonvorbereitung habe den VfR im sportlichen Bereich in eine ganz schwierige Situation gebracht. Dazu kamen ein Leerstand im Sportheimbetrieb sowie aufwändige Investitionen in der Küche.

Mitgliederzahl bleibt stabil

Die Mitgliederzahl ist mit knapp 220 stabil geblieben. Die Kasse schloss, auch bedingt durch die Investitionen und fehlende Pachteinnahmen, laut Schatzmeister Roland Däuble mit einem kleinen Minus ab. Der sportliche Leiter Markus Winkler berichtete vom eingeleiteten Umbruch der Ersten Mannschaft und den daraus resultierenden Problemen, die Interimstrainer Denis Malandra zu bewältigen hatte. "Hut ab, was er in dieser Phase geleistet hat", so Schriftführerin Martina ­Fortunato. Malandra bleibt und ist inzwischen mit den entsprechenden Trainerlizenzen ausgestattet. Er will den VfR wieder nach vorne bringen.