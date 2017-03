Calw Jede Menge erste Preise eingeheimst

Calw/Nagold. Klavier ist schon immer ein Arbeitsschwerpunkt der Calwer Musikschule. In Altersgruppe (AG) Ia erreichte Jale Tongul aus der Klasse Susanne Gehring einen zweiten Preis und Pauline Heinrich aus der Klasse Mamiko Takegahara mit 24 Punkten einen ersten Preis. Pauline ist für die Weiterleitung zum Landeswettbewerb zu jung. In der AG Ib war Klavierlehrerin Inés Stocker über den zweiten Preis von Raphael Josias Proß ebenso glücklich, wie über den ersten Preis mit Höchstpunktzahl (25 Punkte) von Florian Yinglong Geiger. In AG Ib betreute Larissa Schüle Melanie Groß (erster Preis) und Flora Renk (zweiter Preis). Matthias Ziob in AG II erspielte sich einen ersten Preis, Nina Dreger in AG III einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb und Lena ­Hirschinger in AG IV einen zweiten Preis.

Claudia Peter mit Höchstpunktzahl

"Ich bin auf meine fünf richtig stolz", bekannte die Klavierlehrerin. Ebenfalls in AG IV spielten Samuel Heinrich, erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, und Claudia Peter, erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb mit Höchstpunktzahl. Beide werden von Marianne Bender unterrichtet. ­Joelle Plesko musste in Böblingen auftreten, sie wohnt in Aidlingen. Sie erspielte sich einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.