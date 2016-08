Calw Holland ins Pflegeheim geholt

Bei einer Reise nach Holland durfte der bekannte Käse nicht fehlen. So war Landwirt Eckard Wolf aus Agenbach eingeladen worden, der die Gäste in einem Vortrag über die Käseproduktion informierte. Wolf bedient sich bei der Herstellung der Hilfe einer mobilen Käserei aus dem Allgäu, die dann vor Ort in Agenbach aus Schwarzwälder Milch Käse herstellt. Abschließend wurden mitgebrachte Spezialitäten aus eigener Produktion verkostet, sodass die Bewohner die Urlaubsreise mit allen Sinnen genießen konnten.

Rainer Bartolmeß sorgte dann für einen gemütlichen Ausklang der rundum gelungenen Urlaubsreise.