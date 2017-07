Calw Hilti setzt auf Seuffer-Elektronik

Familienunternehmen seit mehr als 90 Jahren

Das Familienunternehmen Seuffer Unternehmensgruppe besteht seit mehr als 90 Jahren und beschäftigt insgesamt rund 750 Mitarbeiter. Die Haupttätigkeit besteht in der Beratung sowie in der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Sensoren, Leistungselektronik und Mensch-/Maschine-Interfaces (Schalter- und Eingabesysteme) für die Bereiche Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Haushaltgeräte (weiße Ware) und Industrie.

Aber zuletzt, so Peter Krust, Mitglied der Geschäftsführung bei Seuffer, im Gespräch mit unserer Zeitung, hat man in Hirsau feststellen müssen, dass bei der "weißen" Ware der Markt zumindest in Europa gesättigt ist. Also habe man sich nach neuen Möglichkeiten und auch Partnern umgesehen für Anwendungen der Elektronik im industriellen Umfeld.

Im Falle der jetzigen Zusammenarbeit von Seuffer und Hilti hätten sich die beiden Partner gefunden. Und so durften jetzt Seuffer-Beschäftigte beim ersten Hilti-Tag im Bärental überhaupt an verschiedenen Stationen ausprobieren, was Hilti-Werkzeuge wie Bohr- und Meißelhämmer zu leisten vermögen. Unter anderem mit Seuffer-Elektronik.

Darunter war nämlich auch das erste gemeinsame Produkt, das mittlerweile auf dem Markt eingeführt ist. Weitere, so Cecchin und Krust unisono, sollen in absehbarer Zeit folgen.