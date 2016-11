Calw HHG-Schüler helfen Notleidenden

Die Anfragen bei Firmen in der Region seien recht erfreulich erfolgreich gewesen. Die Schüler haben sehr viele Spenden für ihre Aktion bekommen. Viele Jugendliche haben zudem von zu Hause Sachspenden mitgebracht.

Aus all diesen Geschenken packten die engagierten Pennäler dann in der Woche nach den Herbstferien die Geschenkkartons. "Wir setzen uns für diese Aktion ein, weil wir dazu beitragen wollen, dass Weihnachten für Kinder, die sonst nichts besitzen, zu einem ganz besonders wundervollen Fest wird. Wir hoffen, dass wir den Kindern durch die Päckchen ›Liebe und Hoffnung‹ vermitteln können und so ihr Leben bereichern", sagt die 17-jährige Johanna. Sie freut sich besonders darüber, dass die Anzahl der mit nützlichen Präsenten gefüllten Schuhkartons von 94 Päckchen im Vorjahr auf 108 in diesem Jahr gesteigert werden konnte.

In die hübsch beklebten Schachteln wurden von den Schülern des HHGs den verschiedenen Altersstufen angepasste alltägliche und kindgerechte Dinge wie Malstifte, Spiele, Kuscheltiere, Zahnbürsten, Zahnpasta und auch Kleidungsstücke verpackt. Im Fach Bildende Kunst wurden dann eigens noch geschmackvolle Karten kreiert, die mit einem kleinen Text versehen Weihnachtsgrüße übermitteln. Die Ziele der Geschenkpäckchen, die jetzt bei einer zentralen Sammelstelle in Gechingen abgegeben werden, sind ärmere Länder in Osteuropa.

Auch die Mädchenjungschar der Kirchengemeinde Ostelsheim beteiligt sich in diesem Jahr erneut an der weihnachtlichen Hilfsaktion. In der Kirchengemeinde engagieren sich Johanna und ihre beiden jüngeren Geschwister Franziska und Benedikt ebenfalls federführend für die gute Sache.

Die Ostelsheimer Jungscharmädchen hatten den Spendern Hilfestellung gegeben. Sie hatte die Kartons den Anforderungen entsprechend vorbereitet und beklebt.

Diese Geschenkschachteln wurden dann unter Spendenwilligen verteilt. Wichtig war die Information, dass die Schuhkartons nicht zugeklebt werden dürfen. Hilfreich für den weiteren Fortgang war, dass die Geschenkpäckchen je nach Inhalt mit einem Aufkleber mit Angabe des Alters und Geschlechts eines gedachten Empfängerkindes versehen wurden.

Insgesamt wurden so rund 60 Weihnachtspakete in der Gäugemeinde gepackt und können ebenfalls jetzt zur zentralen Sammelstelle gebracht werden.