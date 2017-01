Calw Petition für Hesse-Bahn: Listen liegen in Geschäften aus

Ab sofort liegen aber auch in Calwer Geschäften Unterschriftenlisten aus. "Damit sich auch Menschen beteiligen können, die keinen Internetanschluss haben", so Florian Fuchs der Calwer Gemeinderatsfraktion "Gemeinsam für Calw" (GfC), die diese Initiative gestartet hat. "Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie unser Anliegen für eine nachhaltige Verbindung des Kreises Calw in die Region Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen", steht auf den Listen nachzulesen. Um die Integrität der Petition zu wahren, wird dazu erläutert, sollte sie aber keinesfalls mehrfach unterzeichnet werden. Auch nicht auf den ausliegenden Listen, wenn jemand schon an der Online-Version unter change.org teilgenommen hat.

Mit bisherigem Verlauf sehr zufrieden

Florian Fuchs ist mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Mittlerweile haben sich auf diesem Weg knapp 1400 Personen für die Hermann-Hesse-Bahn ausgesprochen. Durch die jetzt ausliegenden Listen erhofft er sich einen weiteren Schub "Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn alle 23.000 Calwer Bürger mitmachen würden, vielleicht abzüglich derjenigen, die direkt am Streckenverlauf wohnen", meinte er scherzhaft im Gespräch mit unserer Zeitung.