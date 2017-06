Calw Hermann Hesses Krisenjahre beleuchtet

In seiner akribischen ­Recherche nutzt der Hesse-Kenner teilweise bisher unveröffentlichten Schriftwechsel. Er ermöglicht dem Leser einen tiefen Einblick in diesen Lebensabschnitt des Dichters, der in dieser Zeit um die 40 Jahre alt war.

Es ist fürwahr für den späteren Literaturnobelpreisträger eine schwierige Zeit. Der Vater stirbt, bei seiner ersten Ehefrau Mia kündigen sich psychische Störungen an, Sohn Martin erkrankt im Alter von drei Jahren an einer Hirnhautentzündung.

Hesse selbst reibt sich im Dienst für die Kriegsgefangenenfürsorge auf. Das führt zur Nervenschwäche und körperlichen Leiden. Der Schriftsteller gerät in eine Schaffenskrise.