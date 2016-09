Calw Großes Jubiläumsfest

Mit einem großen Fest am Sonntag, 18. September, möchte Familie Raisch das Firmenjubiläum mit Kunden, Partnern und Freunden feiern. Am Stammsitz in Oberriedt warten auf die Gäste ab 9 Uhr eine Vielzahl von Aktionen, bei denen auch einmal hinter die Kulissen der Bäckerei geschaut werden darf. Dazu stellen sich verschiedene, regionale Lieferanten vor. Und für die Kleinen gibt’s eine Kinderbackstube, Karussellfahrten und eine Hüpfburg. Natürlich gibt es auch reichlich Kulinarisches zum Probieren an eigens aufgebauten Marktständen.

Calw-Oberriedt. Linda Raisch kramt alte Fotos heraus und meint: "So hübsch waren wir beide mal. Und jung". 1991 übernahmen die Raischs eine kleine Bäckerei in Altburg. Kennengelernt hatten sie sich in Lindas elterlicher Bäckerei, in der Udo arbeitete. Was Eigenes aufbauen – das war der Traum. Überschaubar, aber solide sollte es sein. "Vielleicht eine weitere Verkaufsstelle", so die Idee damals.

In der gesamten Region schauten sie sich um, in Altburg fanden sie das Passende. Erst machte man sich selbstständig danach wurde geheiratet. Nach und nach wurden die Kinder geboren. Ein Idyll, aber mit viel Arbeit: Udo backte hinten Brot und Brötchen , Linda verkaufte vorne im Geschäft die Backwaren. Und die Kleinen waren fast immer mit dabei, übernahmen so von Anfang an "die Bäcker-DNA" von ihren Eltern.