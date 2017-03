Calw Garagenausfahrt von Ex-OB sorgt für Wirbel

Aber um eine solche Extrawurst ist es dem Calwer OB Ralf Eggert nach eigenem Bekunden auch gar nicht gegangen, als er höchstselbst vor einiger Zeit die Ausweisung einer Sperrzone in der Hengstetter Steige, genauer auf Höhe des Hauses seines Vor-Vor-Vor-Vorgängers, anordnete. Nein, so Eggert am Mittwoch, er hätte da keinesfalls Karl-Heinz Lehmann – wie dieser nämlich heißt – einen persönlichen Gefallen tun wollen. Er hätte da ausschließlich die Verkehrssicherheit im Auge gehabt. Das Sichtfeld bei der Garagenausfahrt an dieser Stelle sei nämlich erheblich eingeschränkt.

Klage zurückgezogen

Das Wichtigste in diesem Zusammenhang vorab: Die angebrachte Markierung muss die Stadt wieder beseitigen. Darauf hat sich jetzt die Verwaltung mit Lehmanns direktem Nachbarn Matthias Mangold vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe verständigt. Letzterer, der dieses Gericht angerufen hat, hat deswegen seine Klage zurückgezogen.