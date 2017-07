Calw Ganz im Zeichen des alten Blechs

Das Warm Up wird ab 21 Uhr von den Lokalmatadoren The Booze Bombs musikalisch angeheizt. Annie und ihre Jungs freuen sich darauf, vor heimischem und fachkundigem Rockabilly-Publikum, zu spielen.

"Friday Gas Night" gilt als kultig

Wie schon an den bisherigen Motorweekends wird es den Rallye-Teams schwerfallen, rechtzeitig ins Bett zu gehen, um am Samstagmorgen fit für die sehr herausfordernde Rallye zu sein. Die "Friday Gas Night" mit ihrer familiären Atmosphäre, gilt schon von jeher als kultig, weil dort unter Gleichgesinnten mächtig Gas gegeben wird.

Nach dem Rallyestart um 9 Uhr am Samstagmorgen können die Besucher, während draußen im Landkreis die Teams um Punkte kämpfen, in Ruhe zwischen den ausgestellten Oldtimern schlendern, lecker essen und trinken und dem Unterhaltungsprogramm lauschen. Zudem können Profihändler, aber auch Privatleute ihre Oldie-Teile zum Verkauf anbieten.

In der Mittagszeit zieht der Rallye-Tross übers Festivalgelände und sorgt zusätzlich für Begeisterung der Besucher, denn neben den tollen Autos bieten auch deren Besatzungen einen Augenschmaus. In diesem Jahr werden alle Teams unter dem Motto "Superhelden" an den Start gehen und es gilt als sicher, dass sie sich da nicht lumpen lassen werden. Jeder will schließlich die zusätzlichen Punkte für die besten Kostümierungen absahnen.

Burger-Varianten und schwäbisches Vesper

Die Veranstalter haben einen der bekanntesten Food Trucks der Region verpflichtet, der nicht nur mit exzellenten Burger-Varianten einschließlich Pulled Pork und Vegan begeistert, sondern auch die schwäbische Vesper-Tradition beherrscht – alles frisch und handgemacht.

Der originale amerikanische Firetruck mit seiner eingebauten Cocktail-Bar hat das Publikum im vergangenen Jahr dermaßen fasziniert, dass er auch in diesem Jahr das Gegenüber der Bühne bildet. Der Party-Platz zwischen den Rockabilly Heroes on Stage und der Bar-Crew am Firetruck gewährleistet dem Feiervolk am Abend eine rundum sorglos Betreuung.

Samstagnacht wird die Bühne durch die europaweit bekannten Bands Kitty in a Casket, die österreichische Punkabilly-Band aus Wien, und The Peacocks, die Schweizer Psychobilly-Band aus Winterthur, professionell gerockt.

Damit die Veranstaltung so sicher wie möglich abläuft und das Rallye-Geschehen nicht durch zusätzlichen Verkehr behindert wird, wird die vorbeiführende Straße aus Richtung Freibad zur Sackgasse und der Abschnitt in Richtung Station Teinach/Firma Irion gesperrt.

Neben all dem Spaß wird aber ein soziales Projekt aus der Region unterstützt. Alle Gäste des Altblech Motorweekends sind dazu angehalten, eine kleine Spende an den Förderverein der Kinderklinik Schömberg zu hinterlassen. Im vergangenen Jahr kamen 2000 Euro für die Reha-Einrichtung Katharinenhöhe beziehungsweise die Grace P. Kelly Vereinigung zusammen, die sich um krebskranke Kinder und deren Eltern kümmert.