Calw Freizeittreff formiert sich

Es fand jetzt ein erstes Treffen von Interessenten, die sich auf seinen Aufruf hin gemeldet haben, im Café Kult in Calw statt. Die am Treff interessierten Frauen und Männer kamen aus Martinsmoos, Sprollenhaus und Dobel. Andere aus der näheren Calwer Umgebung wie Bad Liebenzell, Althengstett, Wimberg und auch direkt aus Calw.

In einer Vorstellungsrunde erzählte jeder etwas über sich, Beruf, Hobbys, was jeder bisher so in seiner Freizeit macht. Es stellte sich heraus, dass der Beweggrund, an diesem ersten Treffen teilzunehmen, bei allen der gleiche war wie bei Hesse. Sie möchten ihren Bekanntenkreis erweitern und dadurch mehr Optionen haben, um gemeinsam mit anderen, entweder spontan oder auch geplant, etwas zu unternehmen.

Nicht festgelegt