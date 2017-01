Calw Film begibt sich auf Spuren der Schwarzwaldbahn

"Selbst ich habe noch etwas gelernt." Dieser Satz, so erzählt der Vorsitzender Roland Esken, stamme vom ältesten Mitglied des Vereins Württembergische Schwarzwaldbahn (WSB), nachdem er den Film gesehen hat. Auch der WSB ist am Freitag dabei. Der Verein hat die Macher unterstützt, beispielsweise ein Schienenfahrzeug für fahrende Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Als man sich den Film dann in der Vorweihnachtszeit gemeinsam angesehen hat, so Esken, entstand die Idee, ihn im Kino vorzuführen.

Weitere Gelegenheit

Nahezu gleichzeitig haben Gemeinderäte der Fraktion "Gemeinsam für Calw" um Florian Fuchs und Jürgen Ott eine Petition pro Hermann-Hesse-Bahn auf die Beine gestellt. Die Filmpremiere am Freitag bietet den Initiatoren eine weitere Gelegenheit, Unterschriften für das Projekt zu sammeln. Zudem wird avmediafactory den Film als DVD verkaufen. Finanziell wurde die Produktion vom Landratsamt unterstützt. Hinzu kommen inzwischen, so Gert Tetzner, eine ganze Anzahl von Sponsoren.

1865 wurde der Bau der Bahn beschlossen, 1872 war sie fertiggestellt. Der Personenverkehr wurde 1983 eingestellt, ab 1988 fuhren dann auch keine Güterzüge mehr.