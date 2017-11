Calw Eine neue Rekordzahl

Vielleicht lag es am kalten Wetter, am hervorragenden Kuchenbüffet oder einfach am interessanten Angebot, dass am Samstag um 14 Uhr kein Durchkommen mehr bei der Hallenöffnung war.

Fachkundige Beratung

Seit vielen Jahren ist der Calwer Skibasar kein Geheimtipp mehr, sondern ein fester Termin, was dieses Jahr zu einer Rekordzahl an privaten Anbietern führte.