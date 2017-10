Calw "Ein Platz an dem man sich präsentieren können muss"

Daher sei es wichtig, über eine gewisse Erfahrung zu verfügen. "Jeder Kunde ist anders. Wenn man merkt, was ein Kunde benötigt, ist dies ein Schubs in die richtige Richtung." Um sich zu entscheiden, was man letztlich braucht, sei dies ein großer Vorteil. Sagte er, nahm einen großen Schluck aus seiner Kaffeetasse und meinte lächelnd: "Jetzt ist mir doch noch was Spektakuläres aus meiner Zeit in Calw eingefallen". Und legte los: "In meiner Anfangszeit hatte ich noch keinen festen Stand, jeder, der noch einen Stand brauchte, hat dann seinen Namen in den Hut geworfen und wie bei einer Lotterie wurden dann einige noch glücklich gemacht, ich war glücklicherweise immer dabei", lacht der Keramikhändler.