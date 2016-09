Calw Ein Abend für Tüftler und Bastler

Im CAD-Workshop werden dreidimensional Gegenstände entworfen. Sie werden dann auf 3D-Druckern ausgedruckt. Im Vortrag "Elektronische Musik" wird gezeigt, wie man mit dem Computer Musik macht.

Durch Recycling werden Materialien aus Abfällen zurückgewonnen, um Rohstoffe zu sparen. Dennoch braucht es viel Energie für die Rückgewinnung. Beim Upcycling wird versucht, aus nicht mehr benötigten Gegenständen Neues zu schaffen, ohne die Dinge vorher einzuschmelzen. Im Workshop werden alte Fahrradschläuche und Knöpfe verwendet, um daraus Ringe herzustellen.

JFZ-Geschäftsführer Horst Ammann weist darauf hin, dass die Teilnahme an der Makernight kostenlos ist. Eltern, Verwandte und Bekannte dürfen mitkommen. Zudem sind an dem Abend Vorführungen der Lego-Mindstorm-Gruppe zu sehen. Die nächste Makernight findet parallel zum Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, statt.

Weitere Informationen: Anmeldungen unter www.JFZ-Calw.de

Das Mindestalter für die Kurse: Mikrocontroller-Workshop 14 Jahre; Elektronische Musik: zwölf Jahre; CAD+3D Druck 13 Jahre; Baumarkt-Flöten elf Jahre; Upcycling Workshop elf Jahre