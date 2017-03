Calw Digitale Sitzungsunterlagen gibt es vielerorts schon

Vergangenes Frühjahr lehnte der Calwer Gemeinderat in einer Mehrheitsentscheidung den Umstieg auf Tablet-Nutzung ab. Laut Oberbürgermeister Ralf Eggert, weil nicht jeder Stadtrat auf Papier verzichten möchte. Auf Papier ließen sich Vorlagen leichter lesen und einfacher nachschlagen. Außerdem verwies das Stadtoberhaupt auf die Tatsache, dass auf der Homepage der Stadt auf die Sitzungsunterlagen digital zugegriffen werden kann.

Druckkosten gespart

Doch anders als in Balingen, wo man sich aktuell in der Einführungsphase befindet. 16 000 Euro Anschaffungskosten für die Tablets stehen dort einer Ersparnis von 9 000 Euro im Jahr an Druck- und weiteren Kosten gegenüber.