Calw Die Spaltung der Gesellschaft heilen

Calw. Grundidee ist, die Spaltung der Gesellschaft zu heilen. Wie das auch, so betonte gestern der Calwer Stadtpfarrer Dieter Raschko gestern in einem Pressegespräch, bei der Calwer Vesperkirche der Fall sein soll. Er freut sich sehr, dass Studierende der SRH Hochschule Calw im Fach Medien- und Kommunikationsmanagement das zusammen mit ihren Dozenten Dieter Haag aufgegriffen haben und ihre praktische Arbeit in diesem Trimester zur Vesperkirche beisteuern. Ein Teil ihrer Untersuchungen im Modul Persönlichkeitskompetenzen spiegelt sich nämlich in dieser Ausstellung der Stiftung Weltethos wider.

Einheit hinter Vielfalt

Dass es eine Einheit hinter der Vielfalt – oder wie es Hermann Hesse ausgedrückt hat – eine Einheit hinter den Gegensätzen gibt, das wollen sie mit der Ausstellung, für die sie sich entschieden haben, an 15 Tafeln vor Augen führen Die Tafeln eins bis acht stehen dabei für die Religionen weltweit (Hinduismus, chinesische Religionen, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam, Sikkhismus, Bahaitum. Auf den Tafeln neun bis elf geht es um das Grundprinzip "Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden" und die "Goldene Regel". Mit den Tafeln zwölf bis 15 werden die vier ethischen Weisungen Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Partnerschaftlichtkeit behandelt.