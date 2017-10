Calw Da ist Freiheit

Aber sie sind nur ein kleiner Teil dessen, was wir heute mit Reformation verbinden und feiern. Die Erkenntnis nämlich, dass wir Menschen von Gott ohne jede eigene Leistung, ohne eigenes Zutun gerecht gesprochen werden. Dass wir also nicht mehr unter einem ständigen Rechtfertigungszwang stehen, wer wir sind und wie wir aussehen, in welcher Lebensform wir leben, ob wir Kinder haben oder nicht, ob wir Auto fahren oder nicht, und so weiter.

Selbst in den sozialen Netzwerken geht es um das Bemühen, möglichst viele "likes" zu bekommen.

Dem steht die faszinierende Botschaft gegenüber: Bevor ich mich selbst in ein gutes Licht stellen muss, hat Gott mich längst anerkannt, geliebt und auf seine Seite genommen. Ich darf im Glauben ja dazu sagen und darauf vertrauen, dass Jesus Christus alles für mich getan hat, was wirklich wichtig ist im Leben und im Sterben. Und aus dieser Gewissheit heraus darf ich als befreiter Mensch leben – und anderen ebenso begegnen wie Gott mir begegnet: offen, liebevoll und voller Güte.

Reformation befreit aus allen Zwängen – und setzt Kräfte frei für den Dienst am notleidenden Nächsten.

Gut, dass wir das Reformationsjubiläum in diesem Jahr nicht als Heldengedenktag für Martin Luther oder als Konfessionsfest der Protestanten begehen. Was vor 500 Jahren zur Trennung der Konfessionen geführt hat, ist Gott sei Dank längst überwunden. Natürlich gibt es immer noch Unterschiede zwischen den Konfessionen. Das ist auch nicht schlimm. Gott ist ein Liebhaber der Vielfalt. Aber als Brüder und Schwestern in konfessioneller Verschiedenheit feiern wir doch gemeinsam den einen Herrn der Kirche, Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt und freigemacht hat.

Ich lade Sie ein – in Ihrem Ort oder gerne auch in der Calwer Stadtkirche – morgen dieses Fest mitzufeiern, egal welcher Kirche Sie angehören. Sie sind herzlich willkommen! Erich Hartmann ist Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Calw.