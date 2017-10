Calw Citymanager bleibt ein Thema

Deshalb möchte der Gewerbeverein die Stadt im Zuge der Wirtschaftsförderung um einen Zuschuss von 8000 Euro bitten. Dieser Antrag soll, so Ott weiter, dem Gremium in seiner Sitzung im November zur Abstimmung vorgelegt werden. Zwar könne über einen solchen Betrag Oberbürgermeister Ralf Eggert alleine verfügen, doch möchte der Gewerbeverein beim Thema Citymanager das Gremium von Anfang an mitnehmen. Ott und Stotz hoffen natürlich auf Zustimmung. Auch die Mitglieder des Gewerbevereins sollen ständig auf dem laufenden gehalten werde. Ott: "Sie werden über jeden Schritt informiert." Zumal es bei einigen wenigen Vorbehalte bei diesem Thema gebe.

Läuft alles nach Plan, wird das beauftragte Beratungsunternehmen mit seiner Arbeit im Januar beginnen. Dann werden zunächst alle relevanten Eckdaten über die Stadt und ihr Gewerbe erhoben. Ott geht davon aus, dass die Erstellung des Gutachtens etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird.

Dann werden Vorschläge auf dem Tisch liegen, wie das Aufgabenspektrum eines Calwer Citymanagers aussehen soll. Ganz entscheidend, so Ott, wird die Frage der Finanzierung sein. Es wird darüber zu entscheiden sein, ob der Citymanager beim Gewerbeverein oder der Stadt angesiedelt sein wird, oder ob sich beide die Aufgabe teilen.

Ott hält einen Manager nach wie vor für notwendig. Der Gewerbeverein sei weiter dabei, sein Angebot und seine Veranstaltungen auszudehnen. Das sei, trotz der umfangreichen Unterstützung durch Vorstandskollegen und Mitglieder, die Stotz und Ott erfahren, allein durch den Verein nicht mehr zu stemmen. Der Vorsitzende weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Calwer Gewerbeverein im nächsten Jahr erstmals die "Kimmichwiesen Stammheimer Feld Open" organisieren wird.

Zudem ist Ott dabei, 2018 die Veranstaltung "SWR 1 Pfännle" nach Calw zu bringen. Die Vorleistungen, die der Südwestrundfunk vom Veranstalter vor Ort verlangt, seien gewaltig.