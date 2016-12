Calw Calw begrüßt 2017

In seiner Rede wird Oberbürgermeister Ralf Eggert das alte Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Was ist alles passiert in der Hessestadt? Was hat sich verändert? Was wurde bewegt, erlebt und geplant? Und natürlich gibt er auch einen Ausblick auf das Jahr 2017.

Der Neujahrsempfang der Stadt Calw wird von der Musikschule mit verschiedenen Beiträgen umrahmt. So ist Claudia Peter solo am Klavier zu hören, Helen Buck und Anika Luz werden an den Blockflöten von Daniel Jakobi am Klavier begleitet und das Publikum darf sich auf das Cello-Quartett Helen Buck, Carlotta Raiser sowie Tobias Rink freuen.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs werden auch erfolgreiche Sportler für das Jahr 2016 geehrt. Für ihre sportlichen Erfolge werden die Sportler folgender Vereine ausgezeichnet: Schießleistungsgruppe Calw, VfL Sindelfingen, Lauftreff Altburg, JKA-Karate-Dojo Calw, TSV Calw mit den Abteilungen Faustball, Tischtennis, Taekwondo, TSV Hirsau, Altburger Dance Movement, 1. Sensenmähverein BaWü 1999, Tanzfreunde Althengstett und WSN Calw.