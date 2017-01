Calw Brücke ist ausgeschrieben

Calw. Bis die Eisenbahnbrücke über die Bundesstraße 295 bei Heumaden wieder hergestellt ist, wird zwar noch einiges Wasser die Nagold hinabfließen. Aber ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung ist getan. Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn hat die entsprechenden Arbeiten ausgeschrieben. Angesichts des Kostenvolumens von rund 1,9 Millionen Euro natürlich europaweit. Am Montag sind die Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht worden. Das war es, was Esken, der bekanntlich ein großer Befürworter der Wiederinbetriebnahme des Schienenverkehrs von Calw nach Stuttgart ist, so gefreut hat.

Stadt und Bund haben sich verpflichtet

Nachdem diese Strecke in den 1980er-Jahren stillgelegt worden war, gingen die wenigstens davon aus, dass sich das jemals wieder ändern wird. Und so musste die alte Brücke der Heumaden-Umfahrung weichen. Aber im Zuge der Neutrassierung der B 295 haben sich Bund und Stadt im Jahr 2006 gegenüber dem Landkreis verpflichtet, bei einer späteren Wiederaufnahme des Schienenverkehrs eine neue Eisenbahnbrücke zu errichten. Das heißt: Bezahlt werden muss das von diesen beiden. Vorgesehen ist eine eingleisige stählerne Stabbogenbrücke auf zwei massiven Widerlagern mit einer Spannweite von 40 Metern. Was für Arbeiten im Detail zu verrichten sind, das steht in der Ausschreibung nachzulesen.