Calw Austausch zu Grundgedanken der Reformation

Calw. Die Luthernacht am Hermann-Hesse-Gymnasium (HHG) bot für jede Altersgruppe anregende Angebote. So zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion zum Thema "Reformation – und das haben wir jetzt davon!?", bei der unter der Moderation von Schuldekan Thorsten Trautwein ein reger ökumenischer Gedankenaustausch zu Kernpunkten reformatorischen Denkens zwischen Dekan Erich Hartmann, Diözesanrätin Veronika Rais-Wehrstein, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Pforzheim Calw, Georg Stickel, Thaar Altalaa und Schulleiter Markus Köcher stattfand. Wollte man die Gedankenwelt der Reformationszeit auf andere Weise kennenlernen, boten sich dazu zahlreiche Gelegenheiten. Die im Hauptgebäude angebotenen Workshops und Darbietungen unter der Mitwirkung von Schülern und Lehrern des HHG machten die Reformation auf vielfältige Art erlebbar. Man konnte mit Holz oder Ton Gulden herstellen oder man ließ sich in der Fotobox in passender Verkleidung vor der Wartburg fotografieren.