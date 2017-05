Calw Auf Tour durch Frankreich

Wie es der Zufall will, halten sich Jacqueline ­Martineau, Präsidentin des Partnerschaftskomitees, ihr Ehemann Bernard und Tochter Blandine, die im Rahmen ihres Studiums ein Jahr an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg verbringt, dieser Tage in Althengstett auf.

Idee gibt es seit einem Jahr

Das nutzen Musikschulleiter Olaf Kerkau und der künstlerische Leiter der Aurelius Sänger, Bernhard Kugler, um Details der Reise mit den französischen Freunden zu besprechen.