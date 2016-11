Calw Auf musikalisch-literarischer Reise

Das Rosenau-Trio in seiner Besetzung mit Holger Bornschier (Bariton), Helga Becker-Winkler (Klavier) und Sprecher Joachim Herrmann gehört zu den beliebtesten Kammermusikensembles. Mit ihrem vielfältigen Repertoire haben die Künstler in fast allen Ländern Europas und wiederholt in USA, Kanada, Afrika, Australien sowie Südamerika gastiert und auf zahlreichen Kreuzfahrten in alle Welt erfreut das Trio Passagiere.

Besondere Ehre

Insofern war es eine besondere Ehre, das Trio im Seniorenzentrum Torgasse begrüßen zu dürfen. Alle Zuhörer waren begeistert von dem Abend und der musikalischen Reise, die geboten wurde. Hausdirektorin Stefanie Vollmer bedankte sich insbesondere auch beim Förderverein des Seniorenzentrum Torgasse, der den Auftritt ermöglicht hatte.