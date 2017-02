Calw Auch andere maskenlos annehmen

Die Maskerade kann zur Frage der Identität werden: Wer bin ich wirklich? Wer will ich sein? Was entspricht mir und was nicht? Tragisch wird es, wenn ich merke, dass die Rolle, die ich persönlich, familiär oder beruflich spiele, von einer Maske vorgegeben wird, die mir nicht entspricht. Denn dann kommt meine Identität nicht von mir, sondern von etwas Totem und Hohlem, das mein eigentliches Gesicht verdeckt. Die Anerkennung, die ich erhalte, gilt dann letztlich nicht mir, sondern lediglich der Maske vor meinem wahren Gesicht.

Die Maske, die mir Mut und Sicherheit in meiner Rolle geben sollte, wird dann zum Gefängnis meiner selbst. Wie werde ich frei?

In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es: "Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an." Ja, Gott kennt mich mit meinen Gaben und Grenzen, mit meiner Geschichte und meinen Eigenheiten von Grund auf und liebt mich (trotzdem!).

In der Beziehung mit ihm brauche ich keine Maske, darf mir selbst in die Augen schauen und lernen, auch andere maskenlos anzunehmen. Das ist Freiheit!

Thorsten Trautwein ist Schuldekan für die Kirchenbezirke Calw, Nagold und Neuenbürg