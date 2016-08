Calw Ansehnliche Besucherzahlen

Ansehnliche Besucherzahlen konnten auch der sommerliche Auftakt im Hirsauer Klosterareal, die Veranstaltungen in der Sparkasse und im Landratsamt sowie der stimmungsvolle Abschluss in der Stadtkirche verzeichnen. Den beiden Literarischen Spaziergängen folgten jeweils Gruppen in Klassenstärke.

Natürlich gereift

Das Niveau sowohl der Lesungen als auch der musikalischen Umrahmungen wurde allgemein als sehr hochstehend gelobt. Einer der insgesamt mehr als zwei Dutzend beteiligten Sprecher und Musiker antwortete auf das Lob: "Vor vierzehn Jahren waren viele von uns noch am Anfang ihres künstlerischen Schaffens, und in diesem Zeitraum sind wir natürlich gereift"