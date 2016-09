Calw (hjh) Gestern hat am Großen Brühl der Hamburger Fischmarkt begonnen. Bis kommenden Montag macht er in Calw Station. Aber das ist längst nicht alles, was in den nächsten Tagen in der Stadt geboten wird. Am Sonntag wird in der Innenstadt eine "Automeile" aufgebaut. Abends gibt es dann ein "Sardisches Fest" auf dem Marktplatz. Unter dem Motto "Calwer Herbst" steht am Montag, 3. Oktober, der verkaufsoffene Feiertag des Gewerbevereins . Zwischen 12 und 17 Uhr laden die Geschäfte in der Innenstadt zum Einkaufsbummel mit Rahmenprogramm (bereits ab 11 Uhr) ein. Entlang der Lederstraße wird sich Stand an Stand reihen. Das große Entenrennen der Bürgerstiftung Calw startet um 14 Uhr bei der Marktbrücke, Ziel ist beim Brühlspielplatz. Die Stadtbibliothek hat geöffnet die SRH Hochschule auch. Um die Parkhäuser zu entlasten, gibt es einen Bus-Shuttle.