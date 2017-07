Burladingen Zuviel Müll und Krach im Jugendclub

Burladingen-Ringingen. Eingangs standen allerdings die Formalitäten zum Ausscheiden des bisherigen Ortsvorstehers Dieter Arnold und das Vorschlagsrecht des Ortschaftsrates im Mittelpunkt der Tagesordnung. Den durch den bislang stellvertretenden Ortsvorsteher Markus Weiß vorgetragenen Gründen – ein Ausscheiden des Ortvorstehers aus gesundheitlichen Gründen – wurde einstimmig zugestimmt.

Die geheime Wahl, im Ortschaftsrat in vielen vorherigen Gesprächen abgestimmt, verlief unspektakulär. Jeweils einstimmig wurden Markus Weiß zum neuen Ortsvorsteher und Karl-Moritz Kraus zum ersten Stellvertreter für die Wahl durch den Gemeinderat am 20. Juli vorgeschlagen. Für die Verpflichtung der Neugewählten ist die Ortschaftsratsitzung am 1. August vorgesehen.

Wie zu erwarten, ergriffen nach der Abstimmung die Vertreter des Jugendclubs zur Schließung ihres Clubs, das Wort. Sie wollten dieses Thema nochmals diskutieren und zeigten sich befremdet über das Vorgehen ohne "öffentliche Diskussion". Bereits zum Eingang der Sitzung hatte Ortsvorsteher Dieter Arnold bewusst das entsprechende Schreiben an den Jugendclub in voller Länge verlesen und dafür auch die Verantwortung übernommen. Eine Verantwortung, die er auch nicht an seinen Nachfolger weitergeben will.