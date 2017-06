Vielleicht sollte Bürgermeister Harry Ebert besser zuhören. Das würde der Burladinger Kommunalpolitik nutzen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde ihm von mehreren Seiten in freundlichen Worten angeboten, zu einem konstruktiveren Miteinander zurückzukehren. Aber Ebert blieb ruppig, aggressiv, ironisch. Kein einziger versöhnlicher Ton kam über seine Lippen. Selbst wenn er in der Sache recht haben sollte – dass ihn fast der gesamte Gemeinderat kritisiert für sein unversöhnliches und undiplomatisches Verhalten, das darf Harry Ebert nicht einfach kalt lassen. Kein selbstkritisches Wort von ihm. Zuhören und nachdenken würde aber nicht schaden. Es stimmt: Er ist von den Burladingern gewählt, deshalb führt an ihm kein Weg vorbei. Aber gewählt sind auch die Gemeinderäte. Wenn diese Konfrontation fortbesteht, leidet die ganze Stadt.