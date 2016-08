Burladingen Zuchtmaterial ist hervorragend

Sie hatten wieder mal kein leichtes Amt: Die Preisrichter Hans-Peter Hörner aus Hechingen, Kurt Schlagenhaufer aus Meßstetten für Kaninchen und Wilhelm Bauer aus Nürtingen für Geflügel. Letzterer ist zudem Vorsitzender der Preisrichtervereinigung Württemberg-Hohenzollern. Alle drei Preisrichter waren beeindruckt vom Zuchtmaterial der Hausemer Züchter.

Insgesamt rund 100 Kaninchen und 50 Geflügeltiere waren zu bewerten. Bei der Siegerehrung übergab der Vorsitzende Hans-Dieter Waldraff die Preise. Bei den Kaninchen wurde Reiner Kraus mit seinen Kleinchinchilla Jungtiermeister. Er hatte mit einem Dalmatiner – Rex schwarz/weiß auch den besten 1.0 (Rammler). Die Beste 0,1 (Häsin) war die Satin – Kalifornia schwarz/weiß von Thomas Heinzelmann. Bei Geflügel wurde Lotta Garz mit Zwergwyandotten orangenfarbig-gebändert Jungtiermeisterin. In der gleichen Rasse hatte Lotta Garz auch den besten Hahn. Die beste Henne hatte Alfred Freudenmann mit Zwerg – New Hampshire, goldbraun. Auf den Züchterabend am Samstag folgte ein Sonntag mit vielen Ausstellungsbesuchern. Ob Bratwurst mit Salat oder Schweinebraten mit Spätzle, die Helfer in der Küche hatten alle Hände voll zu tun. Am Glücksrad gab es Preise.