Burladingen Wie die Schwaben denken und ticken

Adelbert Barth sagt, Schwäbisch könne man schreiben wie man wolle, eine richtige Rechtschreibung gebe es dazu nicht. Es folgten Wortspielereien mit schwäbischen Ausdrücken, die sich sehr unterschiedlich interpretieren lassen.

Ohne Ranzen ein Krüppel

Ein Beispiel dazu war der schwäbische Urlauber in Spanien, der an der Kasse verzweifelt nach einer Tüte verlangt, Hilfe in der Not kommt von einem Spanier, der erklärt, dass der Mann eine "Gugg" braucht. Ähnlich verhalte es sich mit dem bekannten "Sodele". Es ist ein schwäbischer Ausdruck der Erleichterung, wenn etwas erledigt wurde, aber in seiner wirkenden Bandbreite nur für Schwaben interpretierbar. Weitere Glossierungen gab es über einen Albvereinsausflug nach Bayern, wo es landestypisch als Bergsteigermenue Spaghetti mit Tomatensoße gab, oder die Statur des Mannes, der ohne Ranzen ein Krüppel sei und zur Abhilfe keine Diät notwendig sei, sondern "es ein neues Hemd und a weitere Hos es au duat".

Erheiternd war auch die Schilderung der sonntäglichen Messe mit disharmonischem Kirchenchor oder auch der Aufklärungsversuch, was "a schwache Stund" ist. Die Oma hatte es vergessen, und der Schuster meinte die Zeitspanne, bis der Schuh fertig ist. Zum Schluss, fast unvermeidlich, wurde das Feierabendbier am Stammtisch aufs Korn genommen. Das Politisieren nimmt seinen Lauf, ein Bier gibt das andere, doch am anderen Morgen ist alles vergessen.

Die Besucher, die vom Vorsitzenden der Albvereinsgruppe, Bernd Keinath, in der vollbesetzten Albvereinshütte begrüßt wurden, werden den "Schwäbischen Obend" sicher nicht so schnell vergessen.