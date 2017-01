Burladingen Von "stillos" bis "kaum vorstellbar"

Kein Wunder, dass Schülzle nun, offensichtlich auch persönlich verletzt, meint: "Eine weitere konkrete Zusammenarbeit ist für mich kaum noch vorstellbar."

CDU-Rat Friedemann Mutschler, der beim Besuch der Einrichtung Wortführer derer war, die die Journalisten von Funk und Fernsehen nicht im Raum haben wollten, sagte: "Ich will mich im Moment noch nicht dazu äußern und erst einmal abwarten". Das Warten wird wohl nicht lange dauern, denn die so gescholtenen Gemeinderäte und ihr ungebremst polarisierender Rathauschef begegnen sich alle am Donnerstag von Angesicht zu Angesicht wieder: In der Haushaltsitzung.

Bereits seit Freitag Abend, besonders aber gestern, liefen hinter den Kulissen die Telefondrähte heiß.

Fraktionen beschäftigt

Eberts Verbalattacken waren vermutlich ein großer Tagesordnungspunkt in den Fraktionssitzungen am Abend. Dort hätte eigentlich in Ruhe über Zahlen und Fakten gesprochen und vorberaten werden sollen. Denn der Burladinger Haushalt für das Jahr 2017, ein annähernd 340 Seiten dickes Planwerk mit wichtigen Projekten und insgesamt 34,37 Millionen Euro Umfang, soll in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag verabschiedet werden.

Jetzt scheint auch die Königsaufgabe der 24 Rätinnen und Räte – das richtige und wichtige Verteilen der Finanzmittel – von der für viele ärgerlichen Asyldebatte, der unverhohlenen AfD-Nähe Eberts, der Amtsblattaffäre und seinen ständigen Tiraden in sozialen Netzwerken überschattet.

Nicht nur das: Mit seinen Äußerungen nimmt Ebert einmal mehr auch die direkte Konfrontation mit der Kreisverwaltung, mit Landrat Günther-Martin Pauli und den Kreisräten in Kauf.