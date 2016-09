Burladingen Trigema-Chef trifft Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund und heute Trainer in Liverpool, war auf der Montgolfiade als Taufpate anwesend – genau wie auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp aus Burladingen.

Kaiserwetter und ein vielfältiges Programm sorgten am zweiten Montgolfiade-Tag für einen großen Besucheransturm in Warstein. Ein Abendstart mit 139 Ballonen und der so genannte "Night-Glow" mit 21 Hüllen ließen die Besucher dort ins Staunen geraten.

Am Samstag folgte bei der 26. Warsteiner Internationalen Montgolfiade ein Höhepunkt dem nächsten. Der spätsommerliche Sonnenschein verwöhnte die mehr als 34 000 Gäste und ermöglichte insgesamt 224 Ballonstarts in den blauen Himmel. Zwei feierliche Taufen gab es nach dem abendlichen Massenstart auf dem Gelände. Jürgen Klopp taufte die neue Ballon-Hülle des Piloten Thomas Fischer mit der Kennung D-OTGW mit dem feierlichen Taufspruch auf den Namen "Kloppo". Wolfgang Grupp kam der Einladung zur Taufpatenschaft für das neue Luftschiff mit der Kennung D-OTRI ebenfalls gerne nach und taufte es auf den Namen "Charly".