Burladingen Textilkönig um Ruhe und Versöhnung bemüht

Man kann nur erahnen, wie sehr dem international agierenden Textilkönig und Dauergast in deutschen Talkshows die Negativschlagzeilen rund um seine 12 600 Einwohner zählende Heimatstadt, die AfD-Nähe ihres Bürgermeisters und dessen öffentlich zelebrierter, ungehobelter Stil gegenüber seinen Räten gegen den Strich gehen. Gentleman Grupp würde sich dazu nicht äußern. Aber er denkt als Unternehmer. Deshalb, so sagt er selbst, habe er Flüchtlinge beschäftigt, deshalb sei ihm "eine Näherin aus Bangladesch lieber, als eine aus Hamburg, denn die bleibt länger". Menschen aus 28 Nationen sind bei Trigema beschäftigt.

Der gläubige Katholik ist, was die Asyldebatte angeht, das Gegenbeispiel des Rathauschefs. Er wählte, obwohl bislang eingefleischter Christdemokraten-Anhänger, bei der jüngsten Landtagswahl mal Grün und bekannte sich öffentlich dazu. Er sucht gezielt nach Flüchtlingen, die in sein Mitarbeiter-Portfolio passen. Er lässt die Syrer oder Afghanen im Gespräch mit Tochter Bonita, der Nähsaal- und Produktionsleitung überprüfen und hilft dann gegebenenfalls bei der Wohnungssuche, mit der Kaution und einem Startgeld. Die neuen dankbaren Kollegen zahlen das nach und nach zurück, beteuern, wie nett im Nähsaal alle sind und was für einen guten Chef sie haben. Grupp investiert. In Menschen. In Zukunft und Integration. Er selber betont in Interviews immer wieder, dass seine Motivation eine rein unternehmerische ist.

Der vollhaftende Trigema-Eigentümer, Autor einer regelmäßigen Kolumne für die "WirtschaftsWoche online" kennt die Zahlen der Ökonomen. Einige von ihnen sagen, dass, wenn Deutschland seinen volkswirtschaftlichen Standard in den kommenden Jahrzehnten halten will, jährlich eine Einwanderung von einer halben Million Menschen stattfinden muss. Denn die Arbeitskräfte, die in Zahl und Masse das Rad am Drehen halten, werden in Deutschland längst nicht mehr geboren. Und wenn die, die kommen, nicht alle Ärzte, Ingenieure oder Informatiker sind, ist es dem größten deutschen T-Shirt-Hersteller vielleicht gerade recht. In seine Firma passen sie rein.

Was nicht mehr passt, ist das Bild in der Öffentlichkeit, das die Stadt, in der einer der profiliertesten deutschen Mittelständler seinen Firmensitz hat, durch Ebert bundesweit abgibt. Deshalb muss Grupp um Schadensbegrenzung, Ruhe, vielleicht sogar um Versöhnung bemüht sein. Denn die Marke Burladingen ist beschädigt – auf die Marke Trigema soll das nicht abfärben.