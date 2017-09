Burladingen Saisonabschluss im Peitschenmuseum

Burladingen-Killer (hp). In den vergangenen Tagen wurde dem Peitschenmuseum eine weitere Ehre zu Teil. Nach Anfrage des örtlichen Gesangvereins durch Vorstand Manfred Bittner wurde es zur Kulisse bei den Filmaufnahmen zur geplanten DVD des Chorverbands Zollernalb. Der Film wurde durch den Präsidenten des Chorverbands Zollernalb Michael Ashcroft initiiert und wird vermutlich im Sommer 2018 fertiggestellt.

Im Vordergrund steht die wunderschöne Heimat im Wandel der vier Jahreszeiten sowie das Singen im Chorverband. Dabei wurden alle Chöre und Vereine des Chorverbands eingeladen, sich mit einem Beitrag zu präsentieren.

So auch der Männergesangverein Harmonie Killer. Während die Tonaufnahmen des Herbstkonzerts 2016 in der St. Georgskirche in Burladingen, damals noch unter der Leitung von Alfred Schäfer, verwendet werden konnten, fanden die Dreharbeiten zur Musik erst jetzt statt. Die Sänger präsentierten sich dazu in Uniform vor dem Peitschenmuseum.