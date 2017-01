Burladingen Pokal wandert nach Rottenburg

Im Gegensatz zu den Vorjahren fand in diesem Jahr kein Vorturnier statt, da nur 15 Mannschaften meldeten. Das reduzierte Feld lieferte am Sonntag aber tollen Hallenfußball ab.

In der Gruppe A sicherte sich der Gastgeber 1. FC Burladingen I den Gruppensieg vor dem späteren Turniersieger Rottenburg, der sich zu Beginn noch etwas schwer tat und sich im direkten Duell Burladingen mit 2:3 beugen musste. Kettenacker/Feldhausen/Harthausen wurde Dritter und qualifizierte sich ebenfalls noch für das Viertelfinale. Auch in der Gruppe B war der Gastgeber das Nonplusultra, diesmal in Gestalt der zweiten Burladinger Mannschaft, die sich vor dem SV Rangendingen und Jadran Balingen durchsetzte. In der Gruppe C qualifizierten sich nur zwei Teams für die Viertelfinalspiele: Gruppensieger FC 07 Albstadt II und die SG Weilheim/Friedrichstraße.

Die vier Viertelfinalspiele waren allesamt eine knappe Angelegenheit. Jeweils 2:1 gewannen Albstadts U 23 gegen Kettenacker und Rottenburgs U 23 gegen Weilheim/Friedrichstraße. In den beiden anderen Partien stand es nach zehn Minuten Remis, so dass vom Punkt die Entscheidung fallen musste. Burladingen II hatte gegen Rangendingen mit 5:3 das bessere Ende für sich, nachdem es nach der regulären Spielzeit noch 2:2 stand. Turnierfavorit Burladingen I kam nach zehn Minuten nicht über ein 1:1 gegen Jadran Balingen hinaus und zog mit 5:6 nach Neunmeterschießen den Kürzeren.