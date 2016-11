Burladingen Petrus Basar kocht sich in nächste Runde

Die Familie, Freunde und Balinger Kollegen des Burladinger Industriekaufmanns haben die Sendung am Donnerstababend mit Spannung verfolgt. Einziger Nachteil: Viele, die gerne mitfiebern würden, können das Pay-TV-Angebot von Sky gar nicht empfangen.

Das ist wohl mit ein Grund, weshalb Petrus Basar in Burladingen und Balingen in den vergangenen zwei Tagen von vielen Menschen angesprochen wurde. Alle möchten wissen, wie es denn nun in der ersten Runde lief. "Mein Food-Blog war gestern sogar eine Zeit lang überlastet", sagt Petrus. In der ersten Folge, die am Donnerstag gezeigt wurde, mussten die 120 Kandidaten auf einem Schlosshof unter freiem Himmel fleißig schnippeln und anrichten. Sie bekamen alle die gleichen Zutaten: eine geräucherte Makrele, einen grünen Apfel, eine Knolle Fenchel, eine Tomate, rote Bete, eine rote Zwiebel ein Radieschen und ein Ei. Daraus sollten sie innerhalb von 25 Minuten eine eigenes Gericht kreieren. Bewertet wurden dabei Optik und Kreativität aber auch eine saubere Arbeitsweise.

Unter den 40, die weitergekommen sind, ist auch Petrus Basar mit seiner Startnummer 027. Die Hobbyköche kochen nun in 20 Duellen um den Einzug in die sogenannte Masterclass. Gegen wen Petrus kochen muss und was sein Thema sein wird, sieht man in der zweiten Folge, die am Montag, 14. November, auf dem Sender Sky1 ausgestrahlt wird. Überzeugen muss der Burladinger die Jury, in der neben Ralf Zacherl auch Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone sitzen.