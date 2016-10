Burladingen Ortsschild-Diebe haben es künftig schwerer

Dabei ist die Ortstafel anscheinend international beliebt. Recherchen Pfisters ergaben, dass sogar ein Schilderhändler im US-Bundesstaat Arizona den kriminell-originellen Dorfnamen per Internet im Angebot hatte. "Ortsteil Burladingen" stand unter der Ortsbezeichnung. "Eindeutig von uns", attestierte der Rathauschef des Teilortes damals. Ein anderes Schild tauchte in Bietigheim-Bissingen auf, wurde brav zurück erstattet.

Die Abendschau des SWR widmete dem Schilderklau in Killer am 1. September einen zweieinhalbminütigen humorigen Beitrag. Unterlegt mit der Filmmusik zu Pink Panther zoomte die Kamera auf die Ortstafel und ließ Ortsvorsteher Josef Pfister und einige Einwohner ausführlich zu Wort kommen. Pfister vermutete im Interview, dass viele der Schilder wohl in Übersee landen, denn in der Urlaubszeit beobachte man auch immer wieder Amerikaner, die sich mit Cowboyhut vor dem Ortsschild fotografieren lassen.

Die Schilderdiebe müssen künftig jedenfalls etwas höher hinaus wenn sie das plakative Killer in weite Ferne entführen wollen.