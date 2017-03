Burladingen Neues von Goethe und ein Trinklied

Rolf Amann, seit 13 Jahren Chorleiter, zeigte sich engagiert und tat kund, dass er zwei neue Kompositionen für die Sängerfreunde geschrieben habe.

Trotz des neuen Liedguts das alte nicht vergessen

Zudem arrangiere er derzeit "Wandrers Nachtlied", zwei Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe sowie ein Trinklied. Angesichts des neuen Liedguts wolle man aber auch das alte nicht vergessen, was allerdings Vollzähligkeit in den Proben voraussetze. Die Proben, so Magnus Reich, wiesen eine Fehlquote von 3,6 Prozent auf, deutlich höher als der sonstige Schnitt von 2,0. Keine Probe hatte Franz Winter versäumt, was ihm das erste Mal in seiner 47-jährigen Mitgliedschaft gelang. Einmal fehlten Sebastian Nadler, Rolf Amann und Magnus Reich, zwei Fehlproben wiesen Reinhard Bruckelt und Kaspar Freudemann auf. Für sie alle gab es eine Flasche Wein.

Am Ende teilte der Vorsitzende mit, dass man in der 90-minütigen musikalischen Dokumentation des Chorverbandes Berücksichtigung finde. Dank sprach er Reinhard Bruckelt aus für zahllose Kopien und sein stetes Geleit aus. In der Hoffnung auf besseren Probenbesuch schloss Reich die Versammlung.